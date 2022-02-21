Ankara'da zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığın ifadesi

Zihinsel engelli Şirin Dilan E.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Burak E., "Kötü bir niyetim yoktu. Engelli olduğunu bilmiyordum" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu.

Polis tarafından telefon sinyalinden Etimesgut ilçesinde olduğu tespit edilen Şirin Dilan E., o bölgede parkta yürürken bulundu.

ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, engelli kızı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alındı.

32 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Şüpheli, mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Şirin Dilan E.'nin cinsel istismara uğradığı tespiti yapılırken, Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TUTUKSUZ YARGILANAN SANIK, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık Muhammet Burak E., hakim karşısına çıktı.

Şirin Dilan E. duruşmaya adli gözlem odasında uzman eşliğinde katılırken, annesi Türkan E. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sanık Muhammet Burak E., "İki medeni insan gibi bir araya geldik. Ben Şirin'e çok kibar davrandım. Kötü bir niyetim yoktu. Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve arandığını da sosyal medyadan öğrendim." dedi.

"SEN ENGELLİ DEĞİLSİN DEYİP, VİDEOMU ÇEKTİ

Adli gözlem odasında uzman gözetiminde ifade veren Şirin Dilan E. ise sanık Muhammet Burak E.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Daha önce tehdit alıyordum. Bana yardım edeceğini söyledi. Evde yalnız yaşadığını, isterse kendisiyle yaşayabileceğimi söyledi. Ben ona daha önceden sosyal medyadan durumumu ve engelli olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'Sen engelli değilsin, insanların söylediklerini takma' dedi. Sonra tacizde bulundu ve videomu çekti. Ben gitmek isteyince izin vermedi. Beni kendisinin götüreceğini söyledi. Sabaha karşı da beni bıraktı." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, suçun vasfı gereği sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutuksuz halinin devamı ile Şirin Dilan E.'nin beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunup savunamayacağının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.