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- Ankara'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarpan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 14.06.2021 - 09:13
- Güncelleme : 14.06.2021 - 09:39
Ankara’nın Sincan İlçesi Ayaş yolunda 06 GD 3747 plakalı otomobili ile orta şeritte seyir halinde olan Burak B., sağ şeride geçmek istediği esnada Aydın Özgür S. idaresindeki 06 BOF 305 plakalı otomobile çarptı.
1 YARALI
Çarpmanın etkisiyle Burak B., direksiyon hakimiyetini kaybederek Yunus Emre Y.’nin kullandığı 06 BCT 520 otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Aydın Özgür S.’yi ilk müdahalenin ardından Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da zincirleme kaza: 1 yaralı VİDEO