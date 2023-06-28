Ankara'daki acemi kasap marmağını kaptırdı

İHA

Kurban Bayramı geldi çattı.

Kurban kesimi sırasında sakatlanan vatandaşlar hastaneye akın ediyor.

Konuya bir örnek de Ankara'dan geldi.

Ankara’da yaşayan Adem Soylu, kemikleri kırmak için kullandığı makineye parmağını kaptırdı.

Parmağında derin kesik ve kırıklar oluşan Soylu, gözünü hastanede açtı.

Yaşadığı anları anlatan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

Kurbanı kesmiştik. Makineyle kemikleri ayırıp, kırıyorduk. Makinaya elimi kaptırınca parçaladım. Ardından da hastaneye geldim. Doktorlar, kesik ve kırık olduğunu söyledi. Alçı ya da sargı beziyle saracaklar. O an kolum koptu sandım. Kalıcı bir hasar yokmuş elimde.