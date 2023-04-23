Ankara'daki ahşap evde çıkan yangın 3 evi küle çevirdi Bir ahşap evde başlayan yangın, yanında bulunan diğer evlere de sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İHA

Ankara'da panik anları yaşandı.

Nallıhan'a bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Üç ev kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Evlerin ahşap ve yakın olması sonucu diğer evlere de sıçrayan yangın sonucu üç ev küle oldu.

Yangında Necati Sarı isimli bir vatandaşın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından çıkan yangın hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.