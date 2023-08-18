Ankara'daki binanın çatısı alevlere teslim oldu Altındağ ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yangın çıktı.

Karapürçek Caddesi'nde yer alan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

Çatıyı saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

"Dumanlar çok büyüktü"

Olayın tanıklarından Turgut Altıntaş, “Dışarıda bağırma sesleri vardı. Çıkıp baktığımızda dumanları gördük. Yukarıdakileri uyardık, aşağıya inmeleri için. Ardından da alevler çıktı. Alevlerin boyutu büyüktü. Sonra da itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Dumanlar da çok büyüktü. Ölü ve yaralı yok şu anda.” ifadelerine yer verdi."