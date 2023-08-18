Ankara'daki binanın çatısı alevlere teslim oldu
İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıktı.

Karapürçek Caddesi'nde yer alan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

Çatıyı saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'daki binanın çatısı alevlere teslim oldu
Ankara'daki binanın çatısı alevlere teslim oldu

"Dumanlar çok büyüktü"

Olayın tanıklarından Turgut Altıntaş, Dışarıda bağırma sesleri vardı. Çıkıp baktığımızda dumanları gördük. Yukarıdakileri uyardık, aşağıya inmeleri için. Ardından da alevler çıktı. Alevlerin boyutu büyüktü. Sonra da itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Dumanlar da çok büyüktü. Ölü ve yaralı yok şu anda.” ifadelerine yer verdi."

Ankara'daki binanın çatısı alevlere teslim oldu
Ankara'daki binanın çatısı alevlere teslim oldu