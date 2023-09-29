Ankara’daki doğalgaz patlamasını anlattı: Deprem oluyor zannettim Patlamanın büyük bir sarsıntıya neden olduğunu söyleyen çevre sakini Recep Kaya, “Yan binada oturuyorum. Bir anda patlama sesi geldi. Bina resmen yerinden kalktı. Deprem oluyor zannettim çünkü 1999 depremini de yaşadım" dedi.

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İHA

Ankara'da gerçekleşen doğalgaz patlamasında 70 yaşındaki Fatma Köse, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Köse’nin evli ve 6 çocuk sahibi olduğu belirtildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edilirken, çevre sakinlerinden Recep Kaya o anları anlattı.

Patlamanın büyük bir sarsıntıya neden olduğunu söyleyen Kaya, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

"Bina resmen yerinden kalktı"

Recep Kaya, “Yan binada oturuyorum. Bir anda patlama sesi geldi. Bina resmen yerinden kalktı. Deprem oluyor zannettim çünkü 1999 depremini de yaşadım. Eve bir baktım ki her şey mahvolmuş. Pencereler kırılmış, buzdolabının kapısı açılmış, çelik kapı bile yamulmuş.

Balkondan bakınca dumanları gördüm sonra da aşağıya indim. Mağdurları tanımıyoruz ama binaya taşınalı 1 hafta oldu daha. Kocası da geceleri bekçilik yapıyordu. Evde yoktu. Herhalde kocası gelecek diye çay yapacaktı. Gazı açınca patlama oldu” dedi.

Ankara Valiliği’nden açıklama

Patlama ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Mamak Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve binanın tedbir amaçlı tahliye edileceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)