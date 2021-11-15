- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'daki dükkana pompalı saldırı kameralara yansıdı
Ankara'daki dükkana pompalı saldırı kameralara yansıdı
Sincan ilçesindeki şahıs, husumetlisinin iş yerine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
- DHA
- 15.11.2021 - 13:50
- Güncelleme : 15.11.2021 - 14:38
Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, önceden aralarında husumet bulunan kişinin iş yeri önünde, pompalı tüfekle ateş açtı.
Bölgede bulunan vatandaşlar sağa sola kaçmaya çalışırken, saldırgan iş yerinin içerisine girerek ateş etmeye devam etti.
SALDIRI ANI KAMERADA
Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.