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    Ankara'daki dükkana pompalı saldırı kameralara yansıdı

    Sincan ilçesindeki şahıs, husumetlisinin iş yerine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 14:38
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    Ankara'daki dükkana pompalı saldırı kameralara yansıdı

    Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, önceden aralarında husumet bulunan kişinin iş yeri önünde, pompalı tüfekle ateş açtı.

    Bölgede bulunan vatandaşlar sağa sola kaçmaya çalışırken, saldırgan iş yerinin içerisine girerek ateş etmeye devam etti.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Ankara daki dükkana pompalı saldırı kameralara yansıdı #1

    Ankara daki dükkana pompalı saldırı kameralara yansıdı #2

    Ankara daki dükkana pompalı saldırı kameralara yansıdı #3

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