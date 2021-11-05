Ankara'daki eski eşin apartmandaki şiddeti kamerada

Hakkında uzaklaştırma kararı olan şahsın, kızlarını tatile götürme bahanesiyle eşinin evine gelerek genç kadını darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Ankara'da yaşayan E.Ç. (39), yıllardır şiddet gördüğü eşi R.Ç.'ye (43) boşanma davası açmıştı.

Hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararını hiçe sayan R.Ç., kızlarını tatile götürme bahanesiyle geldiği evde E.Ç.'yi de zorla götürmek istedi.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

E.Ç.'yi kolundan yakalayarak arabaya kadar sürükleyen R.Ç.'nin yaşattığı şiddet dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kadın, 2 gün sonra kızının ısrarları üzerine eşi tarafından tekrar Ankara'ya getirildi.

Ankara'daki eski eşin aparmandaki şiddeti kamerada VİDEO

İKİNCİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI

İlk uzaklaştırma süresi sona eren R.Ç. hakkında, 20 Ağustos'ta ikinci kez uzaklaştırma kararı verildi.





"KABURGAMI KIRDI"

E.Ç. konuşmasında, "2 çocuğum için katlandım. Aldatma bir kez değil, defalarca oldu. Ama ben, çocuklar anne ve babasından ayrı kalmasın diye sabrettim. Şiddetin haddi hesabı yoktu. Kaburgamı, burnumu kırdı. Arabanın anahtarını vermedim diye beni çok kötü dövmüştü. Onu hiç unutamıyorum. Arabanın anahtarını almak için ayakkabıyla eve girdi. Ayakkabısının topuğuyla yüzüme defalarca vurdu. Ondan sonra darp raporu almaya gittim."





"ARABADAN ATLAMAYA ÇALIŞTIM"

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızımı tatile götürme bahanesiyle beni de kaçırdı. Kapıyı itekleyip içeri girdi. Arabadan atlamaya çalıştım ama başaramadım. Kızım olduğu için şanslıydım, yoksa beni geri getirmezdi. Şu anda mağdurum. Çok zor durumdayım

'YÜZÜNE KEZZAP ATARIM' DEDİ

Adalete güveniyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Numaramı değiştirdim, bu kez çocuklarımı rahatsız ediyor. Peşimi bırakmıyor. Beni defalarca tehdit etti. Korkuyorum. 'Yüzüne kezzap atarım, ayağına silah sıkarım, sakat kalırsın, seni yaşatmam' defalarca bunları ben duydum. Hatta kızım 'anne boşan hayatını kurtar' dedi. Nerede ara sokak var nerede 'belki burayı bulamaz' dediğim yerler var oralardan geçmeye çalışıyorum." dedİ.

E.Ç.’nin avukatı, boşanma davasının devam ettiğini belirterek R.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen müvekkilinin öldürülmekle tehdit edildiğini söyledi.

ZORLA ANKARA'DAN ALANYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Ayaz, "2 kez uzaklaştırma almamıza rağmen müvekkilim eski eşi tarafından evinden zorla kaçırılarak arabaya bindirilip, Ankara’dan Alanya’ya götürülmüştür. ‘Çocuğumuzla birlikte tatile gidelim, barışalım’ bahanesiyle evden çıkarırken kamera kayıtlarında da sabit gözükmektedir. 2 gün boyunca müvekkilimi rızası olmadan tutmuştur.

"ESKİ EŞİN MÜVEKKİLİMİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUZ"

20 yıllık evliliği süresi boyunca çocukları için sabreden müvekkilim şiddet görmüştür. Ben avukatı olarak gerekli hukuki ve cezai süreçleri devam ettiriyorum. Boşanma aşamamız son karar aşamasındadır. Bunun dışında tek kaygımız uzaklaştırma kararlarının olmasına rağmen eski eşin cani bir şekilde müvekkili öldürmekten korkmaktayız."





"UZAKLAŞTIRMA KARARININ CAYDIRICI ETKİSİ YOK"

Avukat, Ankara’da son bir haftada 2 kadın cinayeti yaşandığını belirterek, "Bunlar, haklarında uzaklaştırma kararları olan cinayetler. Çok şükür müvekkilim şu an hayatta ama yarın ne olacağı belli değil. Bu konuda uzaklaştırma kararlarının caydırıcı bir etkisi bulunmamaktadır." dedi.