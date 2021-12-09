Ankara'daki huzurevinde, evlilik vaadiyle bakıcı dolandırıcılığı

Hasta bakıcının kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığını öne süren 80 yaşındaki Reşat A.'nın şikayetçi olmasıyla birlikte bakıcı kadına, 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da bir huzurevinde kalan 80 yaşındaki emekli Reşat A., ağustos ayında kurumda hasta bakıcı Keziban O. tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Dolandırılma gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Reşat A., dilekçesinde Keziban O.'nun, vefat etmeden önce aynı huzurevinde kalan eşine bakıcılık yaptığını belirtti.

Reşat A., bakıcının, eşinin ağır hasta olması nedeniyle kendisine sık sık "Eşin öldükten sonra ne yapacaksın?" şeklinde sorular sorduğunu belirtti.

"İSTERSEN EVLENİP BİRLİKTE YAŞARIZ"

Reşat A., Keziban O.'nun kendisine yakınlık göstermeye başladığını, "Ben de eşimi kaybettim. Evde yalnız yaşıyorum. İstersen evlenip birlikte yaşayabiliriz." dediğini ileri sürdü.

"PARAMI DÖVİZE YATIRMAMI SÖYLEDİ"

Reşat A. "Eşini kaybettikten sonra Keziban O., bankada bulanan paramı Türk Lirası’nda tutmamam, dövize yatırmam konusunda uyardı." ifadelerini kullandı.

"PARAYI KENDİSİNE TESLİM ETTİM"

Reşat A., evlilik konusunda kendisine inandığı için, Keziban O.'nun hesabındaki paranın dövize yatırılması konusundaki yardım teklifini kabul ettiğini belirterek, "Bankada bulunan 39 bin liramı birlikte çektik. Parayı kendisine teslim ettim. Sonra bir döviz bürosuna gittik. Ben içeri girmedim. Daha sonra bana bir kart verdi, ‘Parayı yatırdım’ dedi. Ben de inandım. Birlikte onun evine gidip vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde yasaklar nedeniyle dışarı çıkamadıkları için kurumun başka bir bölümünde çalışan Keziban O. ile görüşemediğini, telefonlarını açmaması üzerine de dolandırıldığını anladığını belirterek şikayette bulundu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Keziban O., müştekinin kendisiyle evlenmek istediğini, birkaç kez yardım istemesi nedeniyle bankamatikten 3 aylık maaşını çekerek teslim ettiğini ileri sürdü. Keziban O., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırladı. İddianamede sanığın her ne kadar suçlamaları kabul etmese de alınan ifadeler ve banka hesap hareketlerinden müştekiye yönelik 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediği kanaatiyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Keziban O., iddianameyi kabul eden Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.