Ankara'daki kadın komşularını isyan ettirdi: Canımıza tak etti

Komşularına, mahalledeki çocuklara ve arabalara taş atıp küfreden S.T. isimli kadın, akşam saatlerinde vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde Kayı Caddesi üzerindeki binalarda yaşayanlar, komşuları S.T. isimli kadınla akşam saatlerinde tartışma yaşadı.

Vatandaşlar, S.T.'nin sürekli olarak oturduğu evin camından kendilerine taş attığını, kendisini uyaranlara küfürler ettiğini ve çocuklara tehditler savurduğunu ifade etti.

Komşuların şikayetleri üzerine kalabalığın bulunduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşların gitmesini istediği kadın gözaltında

S.T.'nin evinin önünde toplanan kalabalık, uzun süre slogan atarak S.T.'nin binadan gitmesini istedi.

Emniyet ekipleri, kalabalığı dağıtmaya çalışırken şikayetler üzerine de S.T.'yi gözaltına aldı.

"Canımıza tak etti"

Mahalle sakinlerinden Ayşe Samur, S.T.'nin çocuğuna taş attığını söyleyerek "Bize yapmadığı yok. Çocuklarımıza, kocalarımıza, komşularımıza laf atıyor, tahrik ediyor, hakaret ediyor. Kovaya taş dolduruyor camdan onları atıyor.

Benim çocuğumun kafasına bile kaç kere şişe attı. Tutkal alıyor arabaları tutkallıyor. Burnumuzdan getiriyor, her gün taş, her gün taş. Sabah altıda müzik çalıyor. Canımıza tak etti." dedi.

"Herkesin bir davası var"

S.T.'nin komşularından Ferhan Özdemir, S.T. hakkında şikayette bulunduğunu belirterek "Bizim 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında çocuklarımız parkta oynayamıyor, taşlıyor. Bizim burada oturan ne kadar insan varsa herkes şikayetçi, herkesin bir davası var. Bugün benim arabamı taşlıyor, 5 yaşında çocuğum var çocuğuma taş atıyor. 15 tane arabanın camını kırdı." ifadelerini kaydetti.

"30 tane imza topladık gönderilmesi için"

DHA'nın haberine göre; apartman sakinlerinden Tuncay Kabaca ise S.T.'nin apartmandan gönderilmesi için imza topladıklarını aktararak "Bizler de binaca, yönetim olarak toplandık, avukat tuttuk, şikayette bulunduk tahliyesi için. Bina olarak 30 tane imza topladık gönderilmesi için." şeklinde konuştu.

















