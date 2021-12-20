Ankara'daki kar yağışının neden olduğu kazalar kamerada

Ankara'daki kar yağışının neden olduğu kazalar kamerada

Karın kenti etkisi altına almasıyla birlikte yollarda oluşan kayganlık, kazalara neden oldu. kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini sağlayamayan sürücüler, kameraya yansıdı.

İç Anadolu'yu esir alan kar yağışı, Ankara'da da etkisini gösteriyor.

Kentte gün içinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok sürücü, buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetlerini korumakta zorlandı.

Olumsuz hava şartlarından dolayı bazı sürücüler maddi hasarlı kazalara karıştı. O kazalar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

BUZLU YOLDA KONTROL SAĞLAYAMADI

Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesinde bir otomobil buzlu yolda duramayarak hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren hafif ticari araç hurda yığınlarının arasına girerken, otomobil de ilerlemeye devam etti.

Ankara'daki kar yağışının neden olduğu kazalar kamerada VİDEO



İKİ ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

Kontrolsüz giden otomobili son dakika fark eden iki çocuk, olası kazadan kurtuldu.

Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesinde ise bir hafif ticari araç, yokuş aşağı kayarak inerken, duramayarak başka bir hafif ticari araca çarptı.









