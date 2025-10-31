Ankara’daki komşu cinayetinde husumet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’ndeki bir apartmanda uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.K., geçmişte aileler arası meseleler nedeniyle husumet yaşadığı komşusu Haydar Murat Abacı’yı bisikletini çaldığını ileri sürerek tabancayla vurdu.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abacı kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, saldırgan F.K. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, Abacı’nın cenazesinin ise memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

"SÜREKLİ KAVGA OLUYORMUŞ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan İbrahim Taşçı, "Aileler arasında sürekli kavgalar oluyormuş. Kavgalardan dolayı da aralarında husumet varmış. Dünkü olayda da saldırgan, alt komşusuna anne ve babasının yanında ateş etmiş. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz.

Olaydan sonra komşularımız ekiplere haber vermiş. Vurulan kişiyi hastaneye götürmüşler. Saldırganı da polisler yakalamış.

Eşim daha önce kavgalarına şahit olmuş. Ateş eden komşumuzun uyuşturucu madde kullandığına dair söylentiler vardı." dedi.