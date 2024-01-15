Ankara'daki mobilya imalathanesinde yangın paniği Altındağ ilçesinde bir mobilya üretim sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

İHA

Ankara'da yangın paniği yaşandı.

Yangın, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Yağız Caddesi’nde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Olay yerine gelen ekipler, yangının çevredeki diğer imalathanelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

"Sobadan çıkıp, çatıya sıçrıyor"

Yangının çıkış nedeni ile ilgili konuşan Ali Mirza Gökçen, "Biz de kesin bir şey bilmiyoruz. İçeride çalışan yok. Sobadan çıkıp çatıya sıçrıyor. Çatıdan da yan binaya sıçradı. Önce burayı söndürdüler. Burası kumaş dükkanı. İçeride sünger depolamışlar ondan dolayı çıktığını söylüyorlar. İkinci katında da süngerler var pencereden gözüküyor." ifadelerini kullandı.

2 saatlik müdahalenin sonunda alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)