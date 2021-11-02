Ankara'daki öğretmen, öğrencisini bıçaklamakla tehdit etti

Felsefe öğretmeni, kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisini 'Cebimde bıçak var' diyerek korkuttu. Öğretmenlerinden küfür yiyen öğrencilerin şikayeti üzerine ekipler soruşturma başlattı.

Ankara'daki Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı.

Tartışma anı sınıfta bulunan bir başka öğrenci tarafından kaydedilirken, öğretmenin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun." diyerek hakaret içerikli cümleler kurduğu kaydedildi.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Bu anlar sosyal medyada yayılmaya başlarken, öğrencilerden A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y., karakola giderek Y.T. hakkında şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİLERE 'O.. ÇOCUKLARI' DEDİ

Ders esnasında sürekli küfrettiği iddia edilen öğretmenin, videoda da öğrencilerine "Hırsız, o... çocukları." dediği duyuldu.

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OKULA GERİ BIRAKILDILAR

Öğrenciler, şikayetlerinin ardından ekip araçlarıyla tekrar okula bırakıldı.





"CEBİMDE BIÇAK VAR, ÇEKERİM"

Öğrencilerden Ö.T.A., "Ders esnasında olur olmaz küfürler ediyor. Ders anlatırken çok fazla şiddet gösteriyor. O gün de şiddetli küfür eşliğinde sınıfa girdi. 'İyi kopya çekmişsiniz' dedi. Öğrenciler de üstüne yürüdü, sinirlenmeye başladı. 'Cebimde bıçak var, çekerim' dedi." dedi.

"BEN SUÇSUZUM"

Okuldan çıkarken öğrencilerin alkışlarla tepki gösterdiği öğretmen Y.T. ise gazetecilere, "Ben suçsuzum. Müdürüm basına konuşmamamı söyledi." dedi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





