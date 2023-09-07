Ankara'daki ortak cinayetinini apartman görevlisi anlattı

İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iş ortağı dehşeti yaşandı.

Eşiyle birlikte iş yerinden çıkıp aracına binen L.İ.’nin önünü, anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen iş ortağı O.Ş. kesti.

Kısa sürede alevlenen tartışmada O.Ş., yanındaki tabancayla L.İ.’ye defalarca ateş ettikten sonra kaçtı.

Olay yerinde can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen L.İ.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırganı yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

"Araç hareket etmeden vurmuş kaçmış"

L.İ.’nin iş yerinin bulunduğu apartmanda görevli olan Yılmaz Babacan, durumu şu ifadelerle özetledi;

Evdeydim, bir telefon geldi ‘Dışarıda bir olay var’ diye. Geldiğimde kalabalık vardı, adam vurulmuştu. Eşiyle iş yerinden birlikte arabaya inmişler. Ardından adam gelmiş, araç hareket etmeden vurmuş kaçmış. Esnaf arkadaşlar ve kalabalık vardı, sonrasında sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi incelemelerde bulundu.