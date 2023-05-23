Ankara'daki otobüs şoförü, kendisini uyaran otomobili tekmeledi Keçiören ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otobüs şoförünü, bir otomobil sürücüsü uyardı. Öfkelenen otobüs şoförü, otomobile tekme ve yumrukla saldırdı.

DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çalışan Ersin H. yönetimindeki özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta geçti.

Işıkta bekleyen 06 BYF 792 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Emin Özipek, Ersin H.’yi uyarmak için korna çaldı.

Otomobile yumrukla saldırdı

Otobüsü durduran Ersin H. ile Özipek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ersin H., yol ortasına durdurduğu otobüsünden inip Özipek’in otomobiline yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Ersin H., otomobilin camlarına ve kaportasına zarar verirken; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Özipek, olayın ardından Ersin H. hakkında polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan otobüs şoförü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Kendisi can taşıyor, beklemezdim böyle bir şey"

Yusuf Emin Özipek, aracında yaklaşık 60 bin liralık hasar olduğunu belirterek, "Hem yumruk hem tekme; yani her şekilde vurdu araca. Tabii biz içeride çok korktuk. Çünkü kardeşlerim de içerideydi. Ben inmek istemedim. Çünkü yani şiddetle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Zaten kendisi de konuşarak anlaşabileceğim bir tip değildi. Aracımda hasarlar oluştu. Kendisi de can taşıyor, beklemezdim böyle bir şey. Bu şekilde bir şeyle karşılaştığımız için psikolojimiz çok kötü oldu" dedi.