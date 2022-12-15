Ankara’daki PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

PTT şubesinde güvenlik görevlisi, tartıştığı kargo şefini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Hurşit K., şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç ile saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti.

Kanlar içerisinde bırakıp, kaçtı

45 yaşındaki Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakalandı

Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.