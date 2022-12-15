Petrol
82.94
0.29%
Euro
19.8005
-0.50%
Dolar
18.6466
0.13%
Altın
1.066
-1.45%
Borsa
5197
2.58%
Bitcoin
333.921
-0.80%
BTXN Coin
5.23
-0.75%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ankara’daki PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

    PTT şubesinde güvenlik görevlisi, tartıştığı kargo şefini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 15.12.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’daki PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

    Ankara’nın Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki  Hurşit K., şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç ile saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti.

    Kanlar içerisinde bırakıp, kaçtı

    45 yaşındaki Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yakalandı

    Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Soruşturma sürüyor.

    Ankara’daki PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü #1

    Ankara’daki PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü #2

    Ankara’daki PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü #3


    Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!
    Medya

    Dünya Kupası zirveyi kaptırmıyor! İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları!

    Nordin Amrabat: Regragui'yi Fatih Terim'e benzetiyorum
    Dünya Kupası

    Nordin Amrabat: Regragui'yi Fatih Terim'e benzetiyorum

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir