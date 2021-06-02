Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 gözaltı

Polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken, 1600 litre sahte içkiyle birlikte ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin sahte içki üretimiyle mücadelesi devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki kaçakçılığı ve dağıtımı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1600 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇTİ

Operasyonlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1600 litre sahte içki, 437 sahte etiket, 1090 içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.