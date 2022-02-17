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    Ankara'daki sanayi sitesi yangını, endişeye neden oldu

    Sanayi sitesinde bulunan bir aliminyum deposunda çıkan yangın korku yarattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, şans eseri yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 17:15
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    Ankara'daki sanayi sitesi yangını, endişeye neden oldu

    Ankara Altındağ’da bulunan İskitler Sitesi'ndeki bir alüminyum deposunda yangın çıktı.

    4 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, çevre dükkanlardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

    Metrelerce yükselen duman nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

    Olayda can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

    Ankara daki sanayi sitesi yangını, endişeye neden oldu #1

    Ankara daki sanayi sitesi yangını, endişeye neden oldu #2

    Ankara daki sanayi sitesi yangını, endişeye neden oldu #3


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