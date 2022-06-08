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    Ankara'daki selin ardından esnaf yaralarını sarmaya başladı

    Başkentte etkili olan sağanak yağış sebebiyle yaşanan sel baskını sonrası esnaf, dükkan temizlik çalışmalarına devam ediyor.
    • 08.06.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 16:30
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    Ankara'daki selin ardından esnaf yaralarını sarmaya başladı

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde, sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrasında bazı dükkanlar sular altında kaldı.

    Esnaf, dükkanlarındaki su boşaltma çalışmalarının ardından hem dükkan hem de çevre temizliğine başladı.

    Dün yaşanan sel felaketinde çalıştığı dükkanda mahsur kalan Sinan Gasemi, iş yerinde mahsur kaldığı o anları dile getirdi.

    "Camı kıracaktım sonra içerideki malzemelerin dışarıya savrulacağını düşündüm"

    İş yerindeki kullanılamaz hale gelen malzemeleri temizleyen Gasemi, “Saat 13.00 sıralarında yağmur başladı. İlk başta önlem almak için dükkan önündeki kolileri aldık. Kapıyı kapattık ilk önce bir faydası olmadı. Sonra kepenkleri indirdik, arkadan kapıyı iki kişi tuttuk yine bir faydası olmadı. Arka taraftaki pencereden itfaiye erleri iş makinesi ile kurtardılar. Camı kıracaktım sonra içerideki malzemelerin dışarıya savrulacağını düşündüm. İçeride bir süre bekledik. Zaten sonra kurtarmaya geldiler.” ifadelerine yer verdi.

    "Yaklaşık 1 milyon liralık zararımız var"

    Felaketin bölgedeki esnafa maddi zararının büyük olduğunu belirten Gasemi, “Dükkan iki kat olduğu için alt katta yaklaşık 1 milyon liralık zararımız var. Komşularda zarar daha büyük. Dünden beri burada temizlik çalışmalarımız devam ediyor, bir hafta sürecek gibi duruyor.” değerlendirmesinde bulundu.

    Gasemi, bölgede her sene aynı şeyin yaşandığını, geçen sene de aynı görüntülerin olduğunu söyledi.

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