Ankara'daki selin büyüklüğü gün doğunca ortaya çıktı

Bir genç kızın ölümüne neden olan sel baskınının boyutu, sabah olunca belirlendi. Bölgede yaşayan vatandaş seli "Gürültü ile salondan çerçeveyi söktü" diyerek tanımladı.

Başkent Ankara'da sel faciası yaşandı.

Etlik Mahallesi'nde yoğun olarak yaşanan olayda, 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay hayatını kaybetti.

Genç kızın, düğüne gideceği için kıyafetini değiştirmek istemesi nedeniyle daireye girdiği ifade edildi.

"Gümbürtü salondan çerçeveyi söküp indirdi"

Yaşananları anlatan Buse Nur Doğanay’ın komşusu Filiz Ceylan, yağmurun hiçbir zaman bu seviyeye çıkmadığını söyleyerek, “Takip ediyordum. Her zaman oluyor ya bu yağmur yağdığında ama bu kadar bu seviyeye çıkmamıştı. Buradan su taştı, gördüm dedim ki 'herhalde kapıdan içeri sızdırır', ona da razıyım. Öyle düşünürken bir gümbürtü salondan çerçeveyi söküp indirdi. Salondan mutfağa su geldi. Kızım panik yaptı, 7 yaşında küçük kızım. Onu sakinleştirdim, ben de panik yaptım ama bir an önce dışarı çıkmak istedim.” dedi.

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"Yardım edin diye bağırdı"

Buse Nur Doğanay’ın yardım çığlıklarını duyduğunu anlatan Ceylan, “Hemen dışarıya çıktım, kapıyı açmamla eşim aradı dedi ki, 'Buse aşağıdaymış, Metin Bey'i gördüm aşağıda kız varmış dedim.' Adamcağız hemen koştu kapıya, su yarım metreydi kapıda. Arkadan da buradan da su basınç yapınca kapı açılmadı. Yardım edin diye bağırıyordu. 'Panik yapma' demeye başladım. O an birden su seviyesi yükseldi. Biz de merdivenlerden nasıl çıktık anlamadık. Hepimiz suya battık. Biz bir numaranın mutfak camından dışarıya çıktık. Saçını yaptırmışlar, hepsi abiyeyle gelmişler. Askısı kopmuş, onu dikmek için eve gelmiş. Belki gelmese yaşanmayacaktı.” dedi.

Daireye 2 ay önce taşındılar

İHA'nın aktarımına göre, Doğanay Ailesi'nin daireye 2 ay önce taşındıkları öğrenildi.