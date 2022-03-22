Ankara'daki Sevginur, polis eşi tarafından öldürülmek istendi

Başından vurduğu eşinin intihar ettiğini iddia eden polis memuru Müslüm Aktaş'ın, evden ayrılmak isteyen Sevginur'a cinsel saldırıda bulunduğu ve öldürmek istediği ortaya çıktı.

Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan 22 yaşındaki anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu.

Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı.

Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi.

31 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama’ ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat verdi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Sanık Aktaş'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, sanık Aktaş'ın hem nişanlılık hem de 18 günlük evlilik süresince eşiyle tartıştıkları ve eşine yönelik aşırı kıskançlık gösterdiği aktarıldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller ışığında, olay günü Sevginur’un, babasının evine gitmek istemesi üzerine tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın eşini darp ederek yaraladığı, Sevginur'un da kendisini korumak ve mevcut saldırıyı defetmek amacıyla tırnaklarını kullanarak sanığı yaraladığı belirtildi.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Sanığın akşam saat 20.00 - 21.00 sılarında Sevginur'u zorla yatak odasına götürdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu, Sevginur'un bu kez daha kararlı bir şekilde evden ayrılmak istemesi üzerine sanığın beylik tabancasını alarak 'seni öldürürüm' diye tehdit ettiği aktarıldı. Kararda, Sevginur'un evden ayrılmak istemesi üzerine Müslüm Aktaş'ın tabancasını başına dayayarak öldürmek amacıyla bir kez ateş ettiği belirtildi.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ İÇİN İNDİRİM UYGULANMADI

Sanığın bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından cezalandırıldığı, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildiği belirtildi. Kararda ayrıca sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında suçtan kurtulmaya yönelik savunma geliştirdiği, pişmanlık gösteren bir tutum sergilemediği için verilen cezada takdir indirimi uygulanmadığı aktarıldı.

"EN BÜYÜK ŞANSIMIZ SEVGİNUR’UN ÖLMEMESİ"

Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, kararda önemli olan noktanın sanığa yönelik takdir indirimi uygulanmaması olduğunu belirterek, "Bu olaydaki en büyük şansımız Sevginur'un ölmemesi. Sevginur uyanır uyanmaz istismara uğradıktan sonra eşinin kendini vurduğunu anlattı. Sevginur, anlattıkları dışında bunların hepsinin delillerini tek tek mahkemeye sundu. Buna rağmen sanık Müslüm Aktaş halen pişmanlık göstermedi ve eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Sonuç olarak da sanık hakkettiği cezayı aldı" dedi.









