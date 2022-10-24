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    Ankara'daki yol verme tartışmasında 2 kardeş öldürüldü

    Mamak ilçesinde, 4 kişi arasında yol verme meselesi yüzünden kavga başladı. Karşı tarafın tabancayla ateş açtığı ağabey ve kardeş hayatını kaybetti.
    • 24.10.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:30
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    Ankara'daki yol verme tartışmasında 2 kardeş öldürüldü

    Ankara'nın Mamak ilçesi Hamurcuk bölgesindeki yol verme tartışmasında kan aktı.

    Yaşanan korkunç olayda, Süleyman Karaarslan ve torunu Tevfik Karaarslan ile çeşmeden su dolduran Hacı Sırakaya (48) ve ağabeyi Ahmet Sırakaya (56) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tabancayla ateş açtı

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Karaarslan, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı.

    Olay yerince can verdiler

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Ankara daki yol verme tartışmasında 2 kardeş öldürüldü #1

    Katil teslim oldu

    Saldırgan iki şahıs ise olaydan kısa bir süre sonra suç aletleri olan tabancayla birlikte Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

    Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Talihsiz iki adamın cansız bedenlerinin ise memleketleri Tokat’ta toprağa verileceği belirtildi.

    Önce torunu sonra kendisi vurdu

    Olayın tanıklarından Ümit Lütfü Boztepe, “Öğlen 14.00’te Hacı ve Ahmet Sırakaya kardeşler, Kıbrıs Köy pınarından su doldurmaya gidiyorlar. Orada bir traktör şoförü ile yol verme sorunu yaşıyorlar. Orada bir münakaşa yaşanıyor. Münakaşayı komşular ayırıyorlar. Daha sonra iki kardeş su doldurmaya giderken orada ismini bilmediğimiz bir şahıs tarafından silahla ateş ediliyor.

    Önce torunu bacağından vuruyor sonra da Ahmet ile Hacı’yı göğsünden vurarak öldürüyor. Ahmet emekli emniyet görevlisiydi. Kardeşi Hacı ise özel bir şirkette çalışıyordu.” ifadelerine yer verdi.

    Ankara daki yol verme tartışmasında 2 kardeş öldürüldü #2

    Ankara daki yol verme tartışmasında 2 kardeş öldürüldü #3


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