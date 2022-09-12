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    Ankara'dan Afyonkarahisar'a gelen adamın memleket hasreti

    Ankara’da görev yapan bir memurun, uzun bir aradan sonra izne ayrılarak memleketi Afyonkarahisar’a gelir gelmez şehrin tabelasını öpüp sarıldığı anlar, izleyenleri hem duygulandırdı hem güldürdü.
    • 12.09.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:16
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    Ankara'dan Afyonkarahisar'a gelen adamın memleket hasreti

    Ankara’da bir kamu kurumunda görev yapan Mejnun Sancak isimli memur, yaklaşık 6 ayın ardından senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne geldi.

    Ailesi ile birlikte memleketine gelen Sancak, kent girişindeki tabelayı görünce aracını uygun bir yere park edip, görenlerin adeta içini ısıtan bir şey yaptı.

    Memleketinin tabelasını defalarca öptü

    Aracından inip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öpen Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı.

    Sancak’ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi.

    Sosyal medyada ses getirdi

    İHA'nın aktardığına göre görüntü, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenip paylaşıldı.

    Ankara'dan Afyonkarahisar'a gelen adamın memleket hasreti ViDEO

    Ankara dan Afyonkarahisar a gelen adamın memleket hasreti #1

    Ankara dan Afyonkarahisar a gelen adamın memleket hasreti #2


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