Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan yangının geride bıraktığı tahribat Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

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AA

Dün öğle saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, hem ormana hem de Bolu Gerede'ye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel ve hava araçları da sevk edildi.

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar da tahliye edildi.

Kızılcahamam ve Gerede'de devam eden yangına ise günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

"RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN YAYILDI"

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şahin, gazetecilere, Bolu sınırındaki Şahinler Mahallesi'nde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Gerede ilçesindeki Demirler köyü mevkiine de ulaştığını söyledi.

Şahin, 6 helikopter ve yeterli sayıda iş makinesiyle yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü meşelik, meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu.



Hem helikopterlerimiz havadan hem de arazözler, itfaiye ve iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan da yangının hızla söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii onun tespiti yapılacak.

"RÜZGAR MÜCADELEYİ ENGELLİYOR"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Yangının, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyünden, Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi." şeklinde konuştu.

Yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini anlatan Kılıç, "Orada riskimiz var diye değerlendiriyoruz. Bir vadi orada bulunuyor. Oraya da araçlarımız ulaşmıyor. Şu anda dozerle beraber oraya yol açılıp ondan sonra itfaiye araçları ve arazözler o bölgeye inip söndürme yapacak. Aynı zamanda bu vadide de o bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar da ister istemez mücadeleyi engelliyor." ifadelerini kullandı.

"123 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK"

Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, 123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay aklınıza hangi birim varsa hepsi burada, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da geldi. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok.

Bölgede 500 personelin görev yaptığını aktaran Kılıç, "Sayı sürekli artıyor. İş makinesi anlamında da 160'ın üzerinde iş makinesi var. Bunlar da civar illerden ve Ankara'dan bölgeye geliyor. Şu anda bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hava karardığından dolayı dumandan etraf da görünmüyor. Yangının etrafı bizim görevlilerimiz tarafından çevriliyor, iş makineleriyle yayılması engellenmeye çalışılıyor." dedi.

Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorularına Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır." yanıtını verdi.

DEMİRLER KÖYÜNDE 36 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangını nedeniyle Demirler köyünde bulunan 36 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.28 sıralarında Demirler köyü mevkiinde çıkan orman yangınını söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalara başladığı belirtildi.

Çalışmaların havadan ve karadan aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)