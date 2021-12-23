Ankara’nın simgesi Kuğulu Park buz tuttu

Başkent’te etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte kentin simge noktalarından Kuğulu Park'taki süs havuzu, buz tuttu. Parktaki kuğu ve ördekler, buz üzerinde gezdi.

Ankara’da kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oldu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Başkent’in simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzu da buz tuttu.

KUĞU VE ÖRDEKLER BUZ ÜZERİNDE GEZDİ

Parktaki kuğu ve ördekler, buz üzerinde gezerken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Parkı ziyaret edenler de buz üzerindeki kuğu ve ördeklerin fotoğrafını çekmeye çalıştı.

“ÜŞÜMÜYORLAR”

Öte yandan Çankaya Belediyesi'nce parktaki kuğu ve ördekler, kış aylarında yiyecek sıkıntısına karşı düzenli olarak besleniyor.

Belediye veteriner hekimi Onur Yüksel, kuğu ve ördeklerin eksi 35 derecelerde bile normal yaşamını sürdürebildiklerini söyleyerek, “Yiyecek buldukları sürece herhangi bir sıkıntı çekmezler. Bizim derimiz ince üşüyoruz ve mont giyiyoruz. Onların da tüyleri var ve deri altı yapısı bizim gibi olmadığı için üşümüyorlar. Belli aralıklarla kontrollerimiz oluyor. Belediye çalışanları düzenli beslenmelerini sağlıyor.” dedi.