Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'e dava 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Şener, 24 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti.

Leyla Çetiner, hayatını kaybetti. Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZLEM ALTINA ALINDI

Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözetim altına alınmasına karar verildi.

Gözlem süresinde hazırlanan raporda Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve işlediği iddia edilen suç ile ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Şener, 29 Ağustos’ta tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

İddianamede Bedirhan Şener'in ‘üst soya karşı kasten öldürme’, ‘üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapsi istendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Düzenlenen iddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şener 24 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)