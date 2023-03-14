Antalya'da denizde erkek cesedi! 17-18 yaşlarında olduğu belirlendi Ekiplerin 3 gündür yaptığı çalışmalar neticesinde Konyaaltı Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında 17-18 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Antalya’da Konyaaltı Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında korkutan anlar yaşandı. Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında yaklaşık 3 gün önce yapılan ihbar için deniz polisi ekipleri, arama çalışma başlattı. Ekiplerin hız kesmeden devam ettiği incelemede bir gelişme yaşandı. Erkek cesedi bulundu Ekipler, bölgede bugün yaptıkları taramada kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde bir erkek cesediyle karşılaştı. Erkek cesedi olduğu belirlendi Deniz polisi dalgıçlarının çıkardığı ceset, bota alınıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan 17-18 yaşlarındaki erkek cesedi, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.