Antalya dışına çıkmadı, sürekli İstanbul’dan trafik cezası kesiliyor Antalyalı çiftçi, hiç gitmediği İstanbul’dan gelen cezalardan artık bıktı. Daha önce 23, şimdi de 11 trafik cezası kesilen mağdur çiftçi, “Ben İstanbul’un yolunu dahi bilmem. Gelen cezalardan sonra plakayı değiştireceğim” diyerek, isyan etti.

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İHA

48 yaşındaki Hüseyin Şallı, ömründen İstanbul’un sınırından geçmedi.

Ancak Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Şallı'ya, hiç gitmediği İstanbul’dan 11 farklı trafik cezası kesildi.

Daha önce de 23 farklı trafik cezası yiyen Şallı, cezalar karşısında adeta hayatından bezdi.

Plakayı değiştirecek

Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model aracıyla bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, cezalara anlam veremediğini dile getirdi.

Mağdur adam, “Ben İstanbul’un yolunu bilmem. Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor. Karar verdim plakayı değiştirteceğim. Şahin model otomobil İstanbul’a gitse gidemez. Ben arabamla sadece arazilerime gidiyorum.” dedi.

Ceza yediği noktalar...

Şallı’ya ait son 7 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrupa Otoyolu güzergâhından 15 Nisan 2022 ve 11 Nisan 2023 tarihleri arasından gelirken, geri kalan 4 ceza ise 11 Mayıs-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Samandıra ve Çamlıca gişelerinden geldi.

Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Çamlık ve İstoç noktalarında yazıldığı görüldü.