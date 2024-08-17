Antalya Manavgat'taki yangının bilançosu Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 4 dönüm örtü ve çalılık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İHA

Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı.

Çıkan yangında 4 dönüm örtü ve çalılık alan zarar görürken, bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, canla başla çalışarak yangını büyümeden kontrol altına aldı.

OTLAR VE ÇALILAR TUTUŞTU

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında evlerinde dumandan zehirlenerek ölen Osman ve Şehri Gardaş çiftinin evlerinin bulunduğu bölgede yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, örtü yangını şeklinde çalıların tutuşmasıyla devam etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının kopan elektrik tellerinden çıktığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)