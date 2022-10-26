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    Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı

    Manavgata'ta tefecik yapan çeteye operasyon düzenleyen ekipler, İzmir ve Konya'da eş zamanlı yaptıkları baskında 12 şüpheliyi gözaltına alarak adreslerde çek, senet, tapu ve mali evraklar ele geçirdi.
    • 26.10.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 13:06
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    Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bazı kişilerin tefecilik yaptığına dair ihbar üzerine cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.

    İzmir ve Konya'da jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda, Manavgat'taki bulunan şahıslar teknik ve fiziki takibe alınarak tespit edildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat, Konya ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    12 şahıs yakalandı

    Operasyonda, 'Tefecilik', 'Silahla Tehdit', 'Yağma' ve 'Kasten Yaralama' suçlarını işledikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

    Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı #1

    Suç unsurları bulundu

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, tapu, mali evrakla 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ele geçirildi.

    Ajanda içinde silah bulundu

    Ekipler tabancalardan birini, sayfaları kesilerek oyulan ajandanın içinde buldu.

    12 şüpheli gözaltında

    DHA'nın haberine göre, şüpheliler gözaltına alındı.

    Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı #2

    Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı #3

    Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı #4


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