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Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı

Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı

Manavgata'ta tefecik yapan çeteye operasyon düzenleyen ekipler, İzmir ve Konya'da eş zamanlı yaptıkları baskında 12 şüpheliyi gözaltına alarak adreslerde çek, senet, tapu ve mali evraklar ele geçirdi.