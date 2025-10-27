Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 18 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya merkezli '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yasa dışı bahis sitesinde müşteri temsilciliği yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERDEN 18'İ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 11 soğuk cüzdan, 28 gram altın, 17 parça kesme altın ve yaklaşık 70 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.