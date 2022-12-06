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    Antalya polisi, 16 ayrı suçtan aranan kadını yakaladı

    Çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı için aranan kadın yakalandı. Kadının 16 suçtan arandığı belirlendi.
    • 06.12.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:21
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    Antalya polisi, 16 ayrı suçtan aranan kadını yakaladı

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı gerekçesiyle ulusal basın ve sosyal medyada haberlere konu olan Havva G.'nin, Antalya'da olduğu bilgisine ulaştı.

    Ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

    16 ayrı suçtan aranıyordu

    4 ayrı kişisel veriyi hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 şantaj, 1 özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, 2 ayrı tehdit, 2 ayrı kişinin huzur ve sükununu bozma, 1 mala zarar verme ve 5 ayrı hakaret suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan Havva G., saklandığı adreste yakalandı.

    Havva G.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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