Antalya sahillerinde erken yaz keyfi Türkiye’nin çoğu bölgesinde kar, dolu ve soğuk hava dalgası etkili olurken, Antalya’da yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.

Güneşli havayı gören Antalyalı, yine sahilleri doldurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘turuncu kod’ uyarısının ardından Perşembe ve Cuma günlerini yağışlı geçiren Antalya’da, hafta sonu yazdan kalma günler yaşanıyor.

Sıcaklık 21 dereceye kadar çıktı

Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı kentte, nem oranı yüzde 30, deniz suyu sıcaklığıysa 18 derece olarak ölçüldü.

Güneşli havayı gören kentteki vatandaşlar ve turistler ise sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili’ne adeta akın etti.

Kimisi denize girmeyi tercih etti, kimisi de yürüyüş yaptı

Bazıları yürüyüş ve spor yaparken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlarınsa sahilde balık tuttuğu gözlendi.

Öte yandan, Meteoroloji verilerine göre Pazar günü öğle saatlerinde hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.