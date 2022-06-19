Antalya taksi ters şeride girdi, motosikletli sürücü taksiye çarptı

Kestirmeden gitmek için ters şeride giren Adnan K. idaresindeki taksi ile motosikletli Halil Şahan çarpıştı. Kaza neticesinde yaralanan Halil Şahan, hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Hürriyet Caddesi üzerinde, Adnan K.'nın kullandığı ticari taksi kestirmeden gitmek için ters şeritten yola çıkınca kaza meydana geldi.

Manavdan alışveriş yapmak için motosikleti ile bölgeye gelen Halil Şahan (18), ticari aracı aniden karşısında görünce kontrolü sağlayamadı ve motosikletiyle ticari taksiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Şahan'ı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“Tek isteğimiz bu yolun düzeltilmesi”

İHA’nın haberine göre; kazaya karışan ticari taksinin ters şeritten giderek yola çıktığını belirten yaralan gencin kız kardeşi Nazlı Şahan, şu ifadeleri kullandı:

“Kamera kayıtlarına baktık. Taksici ters yönden geliyor, abim de kendi yolundan gelirken kavşakta çarpışıyorlar. Çarpıştıkları yerde çöp konteynerleri var. Allah korudu ki kafasını çarpmadı. Çarpsaydı kafasına ağır bir darbe alabilirdi ve iç kanama bile geçirebilirdi. Olay yerine ambulans geldi ve abim hastaneye götürüldü ve biz de gittik arkasından. Olay yerine geldiğimizde ise şahıs arabasını ileriye çekip olay burada diye anlatıyordu. Daha sonra kamera kayıtlarından izledik neyin ne olduğunu. Bizim tek isteğimiz bu yolun düzeltilmesi. Çünkü çok kaza oluyor. Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi. Kırığı, çıkığı yok ama yüzü kötü durumda şu anda.”