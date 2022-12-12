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Antalya uçağı, 2 saat havada bekledi
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı.
- 12.12.2022 - 11:19
- Güncelleme : 12.12.2022 - 12:44
Antalya’daki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi.
Konya’ya indi
Daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı.
Havada birçok kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya indi.
Uçağın sorti yaptığı anlar
DHA’nın haberine göre yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yapabildi.
Uçağın sorti yaptığı ve havada kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
5 saatlik yolculuk
Öte yandan uçağın, 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi.
Antalya uçağı 2 saat havada bekledikten sonra Konya'ya indi VİDEO