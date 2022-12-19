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    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma

    Antalya Valiliği, geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan ile ilgili idari soruşturma başlattı.
    • 19.12.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:32
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    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma

    Türkiye, ameliyatlara bile giren sahte doktordan sonra sahte diplomayla mimarlık yapan Avni Tekinaslan’ı konuşuyor.

    Antalya’da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp, kendisini “Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu” olarak tanıtan Avni Tekinaslan, tam 42 yıl boyunca hayatını bu meslekten kazandı.

    İhbar, gerçeği ortaya çıkardı

    Aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev alan sahte mimardan, kimse şüphe dahi duymadı.

    Ta ki Antalya Valiliği'ne yapılan ihbara kadar…

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #1

    Belgesinin sahteliği tespit edildi

    İhbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı.

    İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi.

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #2

    Görev aldığı projeler

    Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi.

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #3

    İdari soruşturma başlatıldı

    Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın, şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi.

    DHA’nın haberine göre Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #4

    "İnşaat işinden anlarım"

    Sadece yürütülen projeleri denetlediğini öne süren Tekinaslan’ın, ailesinin bile sahte diplomadan haberinin olmadığını, insan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadığını, inşaat işinden anladığını, bu nedenle de kimsenin ondan şüphe duymadığını söylediği öğrenildi.

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #5

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #6

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #7

    Antalya Valiliği’nden sahte diplomalı mimara soruşturma #8


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