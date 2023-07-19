Antalya’da 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve birlikte yaşadığı sevgilisi tutuklandı Hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin vücudunun çeşitli noktalarında morluklar görülmesi üzerine gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı sevgilisi mahkemece tutuklandı. Bebeğin annesinin bir önceki eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

İHA Ahmet Ö., yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile Antalya’nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde yaşamaya başladı. Dün öğle saatlerinde ise o evde kalan 1 yaşındaki bebek, yatağında hareketsiz bulundu. Durumu fark eden anne, Toprak bebeği Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü. Toprak bebek öldü Yaşamını yitirdiği anlaşılan bebeğin vücudunda da morluklar tespit edildi. Bunun üzerine hastaneye polisler geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri şüpheli anne Aygül Ç.’yi hastanede, Ahmet Ö.’yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Anne ile sevgilisi tutuklandı Şüpheliler, “kasten öldürme” suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Bu arada ikilinin yaşadığı evin sahibi, çiftin mahallede pek görünmediğini, kadının önceki eşinin de cezaevinde olduğunu söyledi.