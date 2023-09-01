Antalya'da 12 araç zincirleme kazaya karıştı

DHA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi'nde Mustafa Arslan yönetimindeki otomobil, Kemer'den Antalya istikametine giden Tugay Giray idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
Kaza sonrası aynı istikamete giden araçların ani fren yapmasıyla 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Yaralanan olmadı
Kaza sonrası Kemer-Antalya kara yolu 40 dakika süreyle trafiğe kapanırken emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü.
Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı.