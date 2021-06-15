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    Antalya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

    Antalya'da bir kız çocuğunun taş üzerine "Tecavüz ediliyorum" notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, notta ismi geçen şahsı Adana'da yakaladı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 18:57
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    Antalya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

    Önceki gün Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde yaşanan Cadde üzerinden geçen vatandaşlar bir taş üzerinde “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” yazısını gördü.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Taşı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi, notun sahibin bulunmasını istedi. Bunun üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Ekipler, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin (55) cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı belirlendi. H.E.’nin peşine düşen polis ekipleri, şahsın Adana’ya taşındığını öğrendi.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Yakalanan şahıs bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya da 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı #1

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