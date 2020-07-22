Antalya'da 14 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü

Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan Ömer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, babasının arkadaşına ait iş yerinin önüne gelen 14 yaşındaki Ömer Dilber, bisikletini kaldırımda bulunan trafik levhasına dayadığı sırada birden yere yığıldı.

İş yeri çalışanları ise kolonya ve su ile müdahalede bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer'i olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye götürdü.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Ömer Dilber, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dilber’in kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Dilber'in cenazesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FUTBOL TUTKUNUYDU

Öte yandan, Ilıca Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olan Ömer Dilber’in, Manavgat Genç Saray Spor altyapı takımında futbol oynadığı öğrenildi.