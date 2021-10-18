Antalya'da 14 yıl hüküm giyen firari yakalandı

Çeşitli suçlara karışarak toplamda 14 yıl 9 ay hüküm giyen firari, polis ekiplerinin araması sonucunda yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri ve Motorize Büro Amirliği ekipleri, hükümlü bir şahsa yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından 14 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Mehmet D.'nin peşine düştü.

Çalışma yürüten polis, şahsın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

ŞAFAK BASKINIYLA YAKALANDI

Ekipler, sabah saatlerinde adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini fark eden Mehmet D., otomobile binerek kaçtı. Mehmet D.'nin kaçabileceği adresleri takibe alan ekipler, kısa sürede yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.