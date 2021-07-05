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- Antalya'da 15 dekar makilik ile zeytin ve çam ağaçları yandı
Antalya'da 15 dekar makilik ile zeytin ve çam ağaçları yandı
Serik ilçesinde çıkan orman yangını 1 buçuk saat süren müdahaleyle söndürülürken, yangında 15 dekar makilik alan ve 20 zeytin ağacı ile çam ağaçları yandı.
- DHA
- 05.07.2021 - 18:15
Antalya Serik'e Berendi ve Çanakçı mahalleleri sınırlarındaki Çamlıgedik mevkisinde, saat 13.30 sıralarında anızdan çıktığı sanılan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarına başladı.
1 BUÇUK SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
1 buçuk saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 15 dekar makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları yandı.
Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.