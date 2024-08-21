Antalya'da 15 yaşındaki genç güneş enerjisi paneliyle çalışan araç yaptı Antalya'nın Akseki ilçesinde 10. sınıf öğrencisi Samet Girgin, yaz tatilinde eczanede çıraklık yaparak kazandığı para ile hayalindeki projeyi hayata geçirerek, hurdalıktan topladığı malzemelerden enerjisini güneşten alan 65 kilometre menzilli araç yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Samet Girgin, 9. sınıfı Akseki'nin Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kaya Özen Lisesi'nde okuduğunu ve Cevizli'de okulun kapanmasından dolayı yeni eğitim öğretim yılında Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıftan itibaren devam edeceğini söyledi.

Aklının ermeye başladığından beri bu konulara merakı olduğunu dile getiren Girgin, “Kendi isteğimle elektrik elektronik bölümünü seçtim. Küçüklüğümden beri bu bölüme bir ilgim vardı. Küçüklüğümde makinaları, oyuncaklarımı söküp içinde ne olduğunu anlamaya çalışırdım. Küçüklüğümden beri bu gibi konulara merakım olduğu için şimdi kendi projelerimi ve tasarımlarımı yapmaya başladım. İlk projem olarak da arabamı yaptım. Bu projeyi yaz tatili başlangıcında kafamda tasarlamıştım. Yaz tatilinde çalışarak kendi biriktirdiğim para ile hurdalıktan ve ikinci el malzemeler satan yerlerden toplayarak birleştirdim ve kendi elektriğini kendi üreten bir araç yaptım. Bütçem kısıtlı olduğu için hurdalıktan ve ikinci el mağazalarını tercih ettim. Aracımın özelliği bir araçta 4 tane tekerlek olurken, benim yaptığım araç ise 3 tekerlekli.” dedi.

İLKOKULDA BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Çocukluğundan beri mekanik ve elektrikli aletlere ilgisi olması nedeniyle daha önce Sakarya'da otururken il bazında yaptığı projelerde birincilik ödülleri aldığını söyleyen Girgin, “İlkokul ikinci sınıfta öğrenci iken temiz enerji üretimi ile ilgili güneş enerjili ve rüzgar tribünlü bir maket yapıp, sınıfta herkese tanıtmıştım. Mekanik ve elektronik sevgim kendimi bildim bileli var.” diye konuştu.

"PARÇALARI KENDİ KAZANDIĞIM PARAYLA ALDIM"

Tasarladığı aracı yapmak için ailesine yük olmak istemediğini, bu nedenle yaz tatilinde çalıştığını anlatan Girgin, ”Yaz tatilinde eczanede çıraklık yaparak projemi hayata geçirmek için para kazanmaya başladım. Bu aracı 9. sınıfta okurken kafamda tasarlamıştım. Aileme yük olmak istemediğim için kendi kazandığım parayı biriktirdim. Çünkü aileme yük olmak istemedim. Bütçem oldukça kısıtlıydı. Aracımın parçalarını kendi kazandığım para ile aldım. Bazı parçaları sıfır aldım. Projemi yaklaşık bir buçuk ayda tamamladım. Bana ise maliyeti 17 bin liraya mal oldu." dedi.

"YENİ PROJELERİM VAR"

Hayalleri ve yapmak istediği projeleri olduğunu belirten Girgin, "Bundan sonraki projem ise insanların kara ve hava araçlarının ulaşamayacağı yangın noktalarındaki yangını söndürebilecek insansız bir araç. Bu tasarımımı da gerçekleştirmek istiyorum. Bu projemi de tamamladıktan sonra kafamdaki başka projelerimi hayata geçireceğim. Hedefim iyi bir üniversitede mekatronik bölümünde okuyabilmektir. Şimdiden üniversite için çalışmalarıma başladım. Diğer tasarladığım projelerimi de bütçem olduğu zaman yapmaya başlayacağım. Projelerimden birisi ise direksiyonu olmayan, dengeli durabilen, kay kay gibi sürülebilen bir scooter tasarladım. Bunun iki tekerleği olacak ve şarj istasyonları olacak. El ile taşınabilecek ve pil sorunu olmayacak projeyi de hayata geçireceğim.” dedi.

65 KİLOMETRE MENZİLLİ

Dünyada ve ülkemizde birçok elektrikli araç mevcut iken kendi elektriğini başka yerden takviye almadan kendi karşılayabilen bir aracı kendisinin yaptığını söyleyen Girgin, “Bu araç dünyada tek araçtır. Kendi enerjisini güneşten alıyor. Menzili 65 kilometredir. 65 kilometreye kadar gidiyor. Şarjı bittiği zaman eğer hava güneşli ise 20-25 dakika daha bekleyerek 10 kilometre daha ileriye gidebiliyor.” diye konuştu.

"NORMAL BİR ARAÇTA BULUNAN TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"

Yapmış olduğu araçta normal bir araçta bulunan tüm özelliklerin bulunduğunu söyleyen Girgin, “Güneş panelini ikinci el olarak kendi evimizde kullandığımız güneş panelini söktüm ve kullandım. Araba 205 walt güneş paneline sahip. Motor gücü 35 amper ve 12 volt. Normal bir araçta olabilecek tüm özelliklere sahip. Sağ, sol sinyalleri, iç lambası, farları, düdüğü, sensörü, alarmı, geri ve ileri vitesi, kontak anahtarı, arka ve ön frenleri, gösterge paneli, telefon şarj yeri gibi tüm özelliklere sahip.” şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR DESTEKÇİSİ OLMAK İSTİYORUZ"

Baba Engin Girgin (43) ise, oğlunun kazandığı parayla bu aracı yaptığını, hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. Oğlunun 6-7 yaşlarında tornavida tutmaya başladığını dile getiren Girgin, "Samet, 6-7 yaşlarına geldiğinde, eli tornavida tutmaya başladığında bu işlere meraklı olduğunu biz anlamıştık. O günden itibaren ailecek Samet neyi sökmek istiyorsa ona izin vererek başladık. Samet bu yıl yaz tatilinde çalışıp para kazanmak istedi. Yaz tatilinde kazandığı para ile hayalindeki projeyi hayata geçirmek istedi. Cevizli Mahallesi'nde bulunan eczanede kalfa olarak işe başladı. Burada kazandığı para ile bu aracı yaptı. Bütçesi çok azdı. Ciddi bir mücadele verdi. Samet, hayallerine ve emellerine ulaştı. Bunun Samet için bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samet'in hayalleri çok büyük, çok fazla. Biz de ailecek sonuna kadar destekçisi olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)