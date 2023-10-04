Antalya'da 15 yaşındaki sürücüye 13 bin lira ceza kesildi Antalya'da polis ekipleri trafiğe çıkan 15 yaşındaki sürücüye toplamda 13 bin lira ceza keserken abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği araç da trafikten men edildi.

İHA

Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetim ve devriyelerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Gazi Mahallesi'nde bir aracın açık ve abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık verdiğini ve yaşının ise trafiğe çıkmak için küçük olduğunu gören ekipler, 15 yaşındaki E.K. idaresindeki otomobili durdurdu.

13 bin lira ceza kesildi

Araç üzerinde inceleme yapan ekipler, egzozun açık ve abartı olduğunu gördü.

Çevreyi rahatsız eden 15 yaşındaki sürücüye toplamda 13 bin lira cezai işlem uygulayan ekipler aracı trafikten men etti.

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)