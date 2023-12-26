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Antalya’da 17 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası

Antalya’da 17 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası Gazipaşa'da ehliyetsiz ve alkollü halde birçok trafik kuralına uymayan aracıyla trafiğe çıkan 17 yaşındaki sürücüye 33 bin ceza işlem uygulandı.