Antalya’da 18 yaşındaki kayıp genç kız, arkadaşının evinde çıktı

İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Seranur Şahin, pazar sabahı kasiyer olarak çalıştığı iş yerine gitmek için evden ayrıldı.
Ailesi, kızlarının akşam eve gelmemesi üzerine Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Ekipler harekete geçti
Bu başvuru üzerine ise polis ekipleri harekete geçti.
Kısa süre sonra ise müjdeli haber geldi.
Bunaldığını söyledi
Sosyal medya ve basın yayın organlarında genç kızın kayıp olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından ailesini arayan genç kızın, biraz bunaldığını, dinlenmek için bir arkadaşında kaldığını söylediği bildirildi.