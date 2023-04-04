Antalya’da 18 yaşındaki kayıp genç kız, arkadaşının evinde çıktı Manavgat ilçesinde zincir markette kasiyer olarak çalışan ve ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Seranur Şahin’in, arkadaşının evinde olduğu belirlendi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Seranur Şahin, pazar sabahı kasiyer olarak çalıştığı iş yerine gitmek için evden ayrıldı.

Ailesi, kızlarının akşam eve gelmemesi üzerine Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Ekipler harekete geçti

Bu başvuru üzerine ise polis ekipleri harekete geçti.

Kısa süre sonra ise müjdeli haber geldi.

Bunaldığını söyledi

Sosyal medya ve basın yayın organlarında genç kızın kayıp olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından ailesini arayan genç kızın, biraz bunaldığını, dinlenmek için bir arkadaşında kaldığını söylediği bildirildi.