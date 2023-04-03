Antalya'da 18 yaşındaki Seranur kayıp Zincir markette kasiyer olarak çalışan 18 yaşındaki genç kızdan 24 saattir haber alınamıyor.

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Yunus Emre İlköğretim Okulu yakınlarında ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan 18 yaşındaki Seranur Şahin, dün sabah kasiyer olarak çalıştığı Doğu Garajı yakınlarında bulunan iş yerine gitmek için evden çıktı.

Ancak Senanur Şahin, mesaisi bittikten sonra eve dönmedi.

Aile haber bekliyor

Kızları akşam eve gelmeyince polis karakoluna giden aile, kayıp başvurusunda bulundu.

Seranur'un ailesi, kızlarını gören ya da yerini bilenlerin 112’ye ya da en yakın polis karakoluna haber vermesini istedi.