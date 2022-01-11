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    Antalya'da 2 aylık anne, yatağında ölü bulundu

    2 ay önce doğum yapan ve yatağında ölü bulunan 24 yaşındaki Hayriye Aşğın'ın, epilepsi hastası olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:29
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    Antalya'da 2 aylık anne, yatağında ölü bulundu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, eşi Kadir Aşğın ile 5 gün önce Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelen ve 2 aylık bebeği olan Hayriye Aşğın uyuyakaldı.

    UZUN SÜRE UYANMADI

    Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede uyuyan Hayriye Aşğın'ın uzun süre sonra uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark etti.

    Eşinin durumundan tedirgin olan Kadir Aşğın, sağlık ekiplerine haber verdi.

    EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU BELİRLENDİ

    İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Hayriye Aşğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Aşğın'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hayriye Aşğın'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

    Antalya da 2 aylık anne, yatağında ölü bulundu #1

    Antalya da 2 aylık anne, yatağında ölü bulundu #2


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