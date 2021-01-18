Antalya'da 2 çocuğu yayındayken uyuşturucu kullandı, baygın bulundu

Otomobilinin yanında uyuşturucu madde kullanmış olarak baygın vaziyette bulunan şahıs, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi kanal yolundaki otomobilin kenarında bir kişinin yattığı, otomobilde de 2 küçük çocuk bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan M.E.'nin uyuşturucu madde kullandığı ve baygın olduğunu tespit etti.

ÇOCUKLAR ANNEYE TESLİM EDİLDİ

M.E., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, otomobilde bulunan 2 küçük çocuğu ise M.E.'nin annesi F.K.'ye teslim edildi.

Anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu illetten kurtulması için başvurmadığı merci kalmadığını belirterek, acilen tedaviye alınmasını istedi.

SADECE KULLANMAK İÇİN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Hastaneden taburcu edilen M.E.'nin evine geçen cuma günü polis tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 paket eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., uyuşturucu ticareti yapmadığını, evdeki uyuşturucuları kullanmak için aldığını söyledi.

SERBEST KALDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcının sorgusunun ardından, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen M.E., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.